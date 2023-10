Rfi lancia la gara di elettrificazione della tratta Lamezia - Catanzaro Lido

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea laper la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la "Velocizzazione mediante rettifiche di tracciatoTerme"...

GRUPPO FS RFI

Tratta Lamezia-Catanzaro Lido, RFI lancia la gara per ... Calabria 7

Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...(FERPRESS) – Roma, 13 OTT – Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la gara per la progettazione esecutiva e ...