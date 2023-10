Resta incinta a 13 anni | a processo anche la madre | ecco l' accusa | il caso che scuote Verona

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) All'udienza si sono presentati mano nella mano. E con al fianco la loro piccola di appena quindici mesi. Concepita nel 2021, nata nel 2022. Lei, la mamma, oggi ha quindici, quando è rimastane aveva tredici; lui, il babbo, è un 21enne che è diventato padre all'età di diciannove. Diciamocelo subito, sì: partorire da adolescenti (anzi, da pre-adolescenti) non è una cosa che si vede tutti i giorni. Faun po' impressione, una bimba delle medie col pancione e le coliche e le contrazioni. Però chi siamo noi, dopotutto, per giudicarla? Chi siamo per dire che non è amore, che non sarà per sempre, che c'è un momento per ogni cosa e quel momento è uguale per tutti? Prendi loro due, per esempio. Vivono nel Mantovano e hanno origini venete. Non hanno rinnegato niente, hanno deciso di portare avanti la gestazione, sono felici. ...