Reptile | recensione del thriller Netflix con Del Toro | Timberlake e Silverstone

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ladi, l’affascinantedi Grant Singer da vedere tutto d’un fiato con Benicio Del, Justine AliciaChi ha ucciso Summer Will Grady (Justin), ricco agente immobiliare, scopre il corpo della giovane fidanzata Summer (Matilda Lutz), morta a causa di numerose pugnalate. Sulla scena del crimine viene subito chiamato Tom Nichols (Benicio Del) insieme al suo partner Dan Cleary (Ato Essandoh). Mentre l’indagine procede, molte persone vengono sospettate: lo stesso Will Grady, il suo stalker Eli (Michael Pitt), l’ex marito di Summer, Sam (Karl Glusman). Ma, come comprenderanno ben presto Nichols e sua moglie Judy (Alicia), la risposta a ...