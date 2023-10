Renziani determinanti per le amministrative cittadine di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche se il congresso di Italia Viva potrebbe non destare troppo interesse, almeno a giudicare dal numero dei tesserati, si tratta di un partito che in Irpinia va forte alle urne ed è determinante. Certo, anche in Campania, il partito tira ma qui ancora di più. Nel 2020 a sostegno del Governatore, Vincenzo De Luca, Iv è stata la terza forza della coalizione con più del 7% subito dopo il Pd, al 16, e la lista De Luca presidente al 13%. Un risultato più che lusinghiero per una formazione neonata. Hanno eletto quattro consiglieri regionali e oggi sono il gruppo più numeroso d’Italia: oltre al capogruppo Tommaso Pellegrino, con 12mila voti incassati alle regionali, ci sono Vincenzo Santangelo, ottomila preferenze, Francesco Iovino, a quota diecimila, ma di gran lunga il più votato è stato l’irpino Vincenzo Alaia, quindicimila preferenze. De Luca lo ha premiato ...