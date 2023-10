Rendimenti BOT da capogiro | non perdere le prossime aste | segna le date sul calendario

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Se volete investire questo è il momento di scegliere i BOT. Isono in crescita e leverranno aperte a breve. Idei Titoli di Stato sono in crescita e rappresentano un’occasione reale per i piccoli risparmiatori.massimi per BOT, quando investire (Informazioneoggi.it)Il Tesoro ha collocato i BOT a dodici mesi per sei miliardi di euro con rendimento al 3,942% ossia 7 centesimi in più rispetto la precedente asta di settembre. Il mese scorso il collocamento era stato di 7 miliardi di euro con rendimento del 3,87%. La forte domanda – 8,717 miliardi di euro con rapporto domanda/offerta dell’1,45% – ha spinto il tesoro a replicare. L’asta si chiuderà il 13 ottobre, di conseguenza occorre nontempo. Il risparmiatore può prenotare il BOT in banca o tramite gli ...