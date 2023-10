Reddito di cittadinanza verso il tramonto | ecco a chi spetta ancora

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per continuare a fruire del sostegno senza incorrere nella sospensione oltre le sette mensilità, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità; minorenni; over 60; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Ma dal 1° gennaio questi soggetti scatta l’Assegno di inclusione (Adi)