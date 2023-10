Reazione a Catena | i Tre per Assurdo vincono | le Amiche in Onda sconfitte

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Si è conclusa la favola dellein. Un venerdì 13 a dir poco sfortunato per Donatella, Mariluna e Valeria che si sono ritrovate a doversi congedare dalla trasmissione che le ha arricchite non solo in termini economici, per via delle enormi vincite conquistate, ma soprattutto per l'esperienza maturata all'interno del game show di mamma Rai. E, proprio come ogni favola che si rispetti, è arrivato il capitolo finale. In queste settimana, dopo aver resistito contro diversi temibili avversari, le ragazze della Puglia sono crollate per mano di tre matematici che, poi, sono riusciti persino a conseguire una interessante vincita. Leinin crisi: “Ormai hanno mollato” Alessia, Arianna ed Enrico, chiamati “Tre per” in relazione ...