Reazione a Catena | eliminate le Amiche in Onda

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lein(da RaiPlay) Fine della corsa per lein. Dopo quattordici puntate da campionesse, Donatella Farina, Mariluna Deleonardis e Valeria Rizzo hanno infatti dovuto abbandonare, lasciando spazio ai Tre per Assurdo, i nuovi campioni del game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La “disfatta” è avvenuta nell’Intesa Vincente, gioco dove Arianna, Alessia ed Enrico – componenti del nuovo team di Trieste – hanno indovinato ben 16 parole, a differenza delle appena 6 dellein, che erano solite avere tutt’altra intesa (in una puntata hanno raggiunto anche 24 parole). Liorni ha quindi dovute salutare le tre beniamine salentine, complimentandosi con loro per il ricco bottino portato a casa; le ragazze ...