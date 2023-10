Real Madrid | Tchouameni | «Giochiamo troppe partite | ma tocca alle autorità battere i pugni sul tavolo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Aurelien, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale francese Aurelien, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale francese. PAROLE – «Ovviamente, non è una sorpresa per nessuno. Oggi è raro avere una settimana con una sola partita. Questo porta infortuni mae ai giocatorisul, perché abbiamo l’impressione che le cose non miglioreranno con le nuove competizioni. Qualcosa deve essere fatto. Quando è troppo diventa un ...