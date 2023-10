Ramallah | forze israeliane lanciano lacrimogeni ai manifestanti pro Gaza

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Disordini a, in Cisgiordania; lehanno lanciato gascontro ipalestinesi scesi in piazza in solidarietà con. Secondo il ministero della Sanità ...

Roma, 13 ott. (askanews) - Disordini a Ramallah, in Cisgiordania; le forze israeliane hanno lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti palestinesi scesi in piazza in solidarietà con Gaza.Nove palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano durante manifestazioni di sostegno a Gaza in Cisgiordania. Lo conferma il ministero della Sanità di Ramallah.