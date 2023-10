Raggi | Logo su maglie Lazio forse già da partita con Sassuolo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Lotito ha colto la palla al balzo e si è dichiarato disponibile per mettere sulledellailpro Expo 2030. Si sta finalizzando la collaborazione:dovrebbe essere il match d’esordio per la nuova maglia. La Roma non si è fatta viva, questo mi fa dubitare della spiegazione che la stessa società diede: se non c’è conflitto, allora perché non possono coesistere entrambi i loghi sulla maglia?”. Lo ha affermato Virginia, ex sindaca di Roma, ora consigliera M5S e presidente della Commissione speciale per Expo 2030, intervenuta al programma “Giornale Radio Football Club” condotto da Lapo De Carlo su Radio Giornale Radio. (Red/ Dire)