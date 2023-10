Ragazzo si uccide su Tik Tok | era vittima di Cyber Bullismo

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023)sisu Tik Tok,dida molti ragazzi, esso vestiva con una maschera che copriva il suo volto Dalla sua camera da letto era diventato una star di Tik Tok, interpretava personaggi provenienti da diversi video game di guerra come Call of Duty. Il 23enne mascherato si faceva chiamare Inquisitor Ghost, seguito da migliaia di persone ha deciso di togliersi la vita in una diretta su Tik Tok . Una tragedia in tempo reale, che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta tanto da tempestare i centralini della polizia di chiamate e avvisi. Il perché del gesto non è ancora stato reso noto dalla polizia, si pensa però che ilsoffrisse da tempo di. Le accuse sarebbero state sostenute dal padre ...