Questo video non mostra un aereo statunitense in Israele con aiuti militari

Leggi su facta.news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il 12 ottobre 2023 è stato pubblicato su Facebook ildi unda trasporto militare che si muove all’interno di quella che sembra una base militare per poi decollare. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «L’esercito americano sta inviando ingrandi aerei carichi di attrezzature pesanti. Unche trasportava armamenti avanzati “progettati per facilitare operazionisignificative” è arrivato alla base aerea di Nevatim, nel sud di, come confermato dalle forze di difesa israeliane». Il riferimento è all’annucio dell’8 ottobre 2023 da parte della Casa Bianca dell’arrivo di ulteriore assistenza militare a, dopo il massiccio attacco lanciato il giorno precedente da Hamas, ...