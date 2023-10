“Quel gesto dell’autista” Incidente Mestre | ipotesi choc dopo gli ultimi esami Il terribile sospetto che ribalta tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023)del bus a, l’. È ancora presto per arrivare alle conclusioni, ma sono arrivati i primi risultati dell’autopsia su Alberto Rizzotto, il conducente del pullman precipitato martedì 3 ottobre dal cavalcavia trae Marghera. Nell’impatto, oltre al 40enne alla guida, sono decedute 20 persone, tutti turisti. Ebbene la prima analisi ispettiva ha escluso macroscopiche anomalie sul cuore. Dunque al momento sembra da scartare l’del malore come causa dell’. Tuttavia serviranno ulterioriistologici specifici per avere informazioni più dettagliate ed esaustive tali da escludere anomali cardiache meno evidenti. Inoltre è prevista una microscopia per patologia aritmogena, che sarà effettuata nelle prossime ...