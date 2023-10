Quanto valgono in Italia l’economia sommersa e le attività illegali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ben 192 miliardi di euro. Questo è stato nel 2021 il valore delnon osservata. Ci sono 174 miliardi provenienti dale altri 18 che derivano dalle. Rispetto al 2020, inoltre, il valore è in crescita di 17,4 miliardi, anche se resta invariata la sua incidenza sul Pil (sempre al 10,5%). Il report sulnon osservata nei conti nazionali dell’Istat mette in evidenza anche altri dati: le unità di lavoro irregolari sono 2 milioni e 990mila, in aumento di circa 73mila unità rispetto al 2020. Vediamo nel dettaglio cosa emerge dai dati rilasciati dall’istituto di statistica e relativi al triennio 2018-2021. Economia, nero elegali:...