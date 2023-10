(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma –168 le persone censite, di cui 133che dormono in spazi pubblici e le altre 35 presenti all’interno della tensostruttura adibita a dormitorio emergenziale, nell’ex hub vaccinale alla stazione Termini.dell’indagine pilotasulla predeidimora nel quadrante dell’Esquilino, presentati dall’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di RomaBarbara Funari e dal direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il WelfareCristina Freguja. Con la “Notte della solidarietà” ha preso il via, lo scorso 31 marzo, lo studio della popolazionenel territorio comunale di Roma, un’iniziativa ...

... con pick - up di terroristi, carichi di armi, lanciati in mezzo ad una festa per uccidere...di separazione tra Israele e la Striscia di Gaza è stata sabotata in più di 15 puntiche unità ...

Quanti senza tetto ci sono nella Capitale Ecco i primi dati dell'Istat Il Faro online

Mimmo Lucano: cinque anni in un labirinto senza uscita Il Sole 24 ORE

L' Ordine dei medici di Palermo e il Rotary international Francesca Morvillo onlus, da giovedì 19 ottobre, nel comune di Palermo, attiveranno il progetto di un ambulatorio medico mobile al servizio de ...L’età media supera di poco i 40 anni (42,1) mentre, per quanto riguarda l’origine o la provenienza ... Barbara Funari - perché la cura e la conoscenza dei senza dimora sono una priorità ed è ...