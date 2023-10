Quante posizioni guadagna Martina Trevisan nel ranking WTA a Hong Kong | sfida diretta con Paolini

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Finalmente. La tennista toscana brilla ade raggiunge una sacrosanta semifinale dopo aver battuto Elise Mertens; per lei è un ritorno tra le migliori quattro di un torneo dopo la meravigliosa avventura del Roland Garros 2022 interrotta solo al cospetto di Coco Gauff. E anche la classifica torna a sorridere. Con questo risultato si è assicurata il rientro nella top 40 mondiale: al momentoè virtualmente trentottesima in classifica con 1282 punti. Un successo su Katerina Siniakova le permetterebbe di accumulare altri 70 punti salendo a quota 1352 superando in un sol colpo Karolina Pliskova, Elise Mertens, Lin Zhu e Lesia Tsurenko e salendo al trentaquattresimo posto. Un’eventuale vittoria la farebbe invece salire a quota 1452, che significherebbe top 30 o quantomeno ...