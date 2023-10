Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA a Zhengzhou e dove può arrivare

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Che settimana per. La tennista azzurra è tra le migliori quattro del torneo di, arrivato alla settima edizione e facente parte della categoria 500; anche oggi una partita di gran livello contro la tedesca Laura Siegemund, con l’azzurra quasi certa di ritoccare il suo bestin carriera. Al momento la lucchese hato virtualmente la trentesima posizione nelle classifiche mondiali, il che significherebbe entrare per la prima volta in top 30 con 1395 punti. Un successo in semifinale con la cinese Qinwen Zheng significherebbere altri 120 punti, salendo a quota 1515 endo un’altra posizione, superando la ceca Marie Bouzkova al ventinovesimo posto, mentre la vittoria finale la farebbe salire fino a 1680, toccando il ...