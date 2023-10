Quando Inghilterra-Italia? La prossima partita dopo Malta nelle qualificazioni agli Europei | programma | orario | tv

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ledel 2024 stanno ritornando. E, con loro, si rivedrà nuovamente l’del ct Luciano Spalletti in campo. Gli azzurri infatti,le partite di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, torneranno nuovamente a giocare due incontri importanti per il Gruppo C e il proprio cammino. La Nazionale tra poco più di 24 ore, al San Nicola di Bari, accoglierà: la Selezione guidata da Michele Marcolini attualmente è ultima nel girone a quota zero punti. L’in ogni caso non dovrà sottovalutare il match, sulla carte estremamente facile, anche perché tre giorni, martedì 17 ottobre alle ore 20.45, ci sarà da affrontare l’di Gareth Southgate. Gli inglesi sin qui, con una ...