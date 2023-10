Qualificazioni Mondiali | l' Argentina con Messi va | Brasile frena

L'Argentina vince ancora, fa 3 su 3 e guida a punteggio pieno la classifica del girone sudamericano dial Mondiale 2026. Contro il Paraguay basta un gol di Otamendi, dopo appena 3', con una formazione che vede scendere in campo il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, come ...

Qualificazioni mondiali: bene Argentina e Cile, il Venezuela ferma il Brasile La Gazzetta dello Sport

Qualificazioni Mondiali 2026: Otamendi regala la vetta all'Argentina - Sportmediaset Sport Mediaset

Nella notte è andata in scena Argentina-Paraguay, gara valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. L’Albiceleste si è imposta per 1-0 grazie al gol al minuto 3 di… Leggi ...Stamani a Coverciano la nazionale di Spalletti svolge la rifinitura prima di partire per Bari, dove affronterà domani sera Malta nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Come riporta Tuttosport, è ...