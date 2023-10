(Di venerdì 13 ottobre 2023) Supportare lo sviluppo dell'ecosistema italiano dell'innovazione, per far crescere le giovaniche si affacciano al mercato. E' ladi: l'unicorno francese del finance management ...

Mariano Spalletti, Managing Director dil'Italia. "Il nostro obiettivo comeè sempre stato aiutare gli imprenditori a crescere. Lo facciamo attraverso il nostro servizio, facendo ...

Qonto per le startup italiane: la PowerUp! a CyLock e TrueScreen Agenzia askanews

Qonto, prova subito il conto business più adatto a te Punto Informatico

Milano, 13 ott. (askanews) - Supportare lo sviluppo dell'ecosistema italiano dell'innovazione, per far crescere le giovani startup che si affacciano al mercato. E' la PowerUp! di Qonto: l'unicorno fra ...Roma, 13 ott. (askanews) – La Banca d’Italia ha consistentemente rivisto al ribasso la previsione di crescita economica del Paese su quest’anno, per cui ora indica un limitato più 0,7 per cento del Pi ...