Putin | “Israele ha diritto di difendersi | ma creare Palestina indipendente”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – A sei giorni di distanza all’attacco di Hamas contro, e dopo le accuse lanciate agli Usa, Vladimirammette che “ha ildie a garanzie sulla sua esistenza pacifica”, anche se sottolinea la necessità diuna. “L’obiettivo dei negoziati deve essere l’attuazione della formula dei due Stati delle Nazioni Unite che implica la creazione di uno Stato Palestinese con Gerusalemme est come capitale che coesiste in pace e sicurezza conche ha subito un attacco di incredibile brutalità”, ha affermato il presidente russo. “E’ cruciale lavorare per risolvere queste questioni con modalità pacifiche”, ha sottolineato. Il sistema delle relazioni ...