Putin | «Inaccettabili le vittime civili se Israele entra a Gaza» – Il video

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «Ebbene, la cosa più importante è che penso che lesaranno assolutamente. Non c’è quasi niente lì. Adesso la cosa più importante è fermare lo spargimento di sangue. Gli sforzi collettivi sono più che necessari nell’interesse di porre rapidamente fine alla destabilizzazione della situazione. Vorrei sottolineare che la Russia è pronta a coordinarsi con tutti i partner dalla mentalità costruttiva», le parole diparlando al vertice della Csi, la Comunità degli Stati indipendenti. Leggi anche:colpisce il Libano dopo un sospetto attacco di Hezbollah: morto un giornalista della Reuters – Ilvuole l’evacuazione dientro 24 ore. L’Onu: «Impossibile». Comincia l’esodo ma Hamas starebbe ...

... la cosa più importante è che penso che le vittime civili saranno assolutamente. Non ... le parole diparlando al vertice della Csi, la Comunità degli Stati indipendenti.

Putin: perdite civili inaccettabili se Israele entra a Gaza. LIVE Sky Tg24

Medioriente, Putin: "Inaccettabili vittime civili se Israele entra a Gaza ... Il Sole 24 ORE

Molte migliaia di persone hanno lasciato di fretta e furia stamane le proprie abitazioni a Gaza City e si stanno dirigendo a sud in seguito all’avvertimento dell’esercito israeliano secondo cui il nor ...L'Onu: "Sarebbe una catastrofe". Putin ha definito "inaccettabile" il blocco di Gaza e lo ha paragonato all'assedio nazista di Leningrado. Manifestazioni in vari Paesi musulmani, a Gerusalemme ...