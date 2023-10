Putin critica Israele per i metodi ' crudeli' | ma lo Zar è l' ultimo a poter dare lezioni

"A mio avviso è inaccettabile", ha detto. "Ci vivono più di due milioni di persone. A proposito, non tutti sostengono Hamas, tutt'altro. Ma tutti devono soffrire, comprese donne e bambini. ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha criticato Israele per aver utilizzato "metodi crudeli" nella sua risposta agli attacchi di Hamas dello scorso fine settimana. Questo è vero. Ma non lo può dire ...