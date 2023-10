“Punti dalle cimici da letto sul treno per Milano | ci siamo addormentati e al risveglio avevamo strani morsi ovunque” | sui social scoppia il panico

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’invasione didaa Parigi ha acceso la psicosi anche in Italia per questi minuscoli insetti, dal nome scientifico Cimex lectularius e l’aspetto di piccole blatte marroni o nere. A lanciare l’allarme suiper la presenza delledelanche nel nostro Paese è stata una coppia di giovani viaggiatori: “Abbiamo preso unnotturno diretto ada Monaco di Baviera”, hanno scritto sui propri profili. “Quistatidei letti. E nonnemmeno a Parigi”. “Ilera sporco. Ma era l’unico mezzo disponibile”, spiegano i due, mentre mostrano ai follower gli effetti delle punture sulla pelle. ...

