Propaganda Live | questa sera alle 21 15 su La7 | ospiti e anticipazioni della puntata

", questa sera alle 21.15 su La7 una nuova puntata del programma condotto da Diego Bianchi. Sarà un nuovo appuntamento, ricco di temi, ospiti e approfondimenti sulla stretta attualità, ...

Propaganda Live - Puntata del 22/9/2023 La7

Propaganda Live - Puntata del 29/9/2023 La7

Per la sezione musicale, si avrà l'esibizione di Inna Modja. Durante la puntata, verrà dato ampio spazio alla questione del conflitto in Israele. Non mancheranno, però, momenti di svago, con l'ironia ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Tel Aviv: via da Gaza. Hezbollah: colpiremo al momento giusto. LIVE ...