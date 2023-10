Prom Pact | le comparse in AI del film Disney+ sono orrende | ecco cosa cerca di prevenire lo sciopero

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Disney sotto accusa per l'aspetto orribile dellecreate dall'intelligenza artificiale nel, le immagini diventano virali. Ilè finito nell'occhio del ciclone per l'aspetto orrendo dellerealizzate con l'intelligenza artificiale. Proprio ciò contro cui combattono gli attori indel sindacato SAG-AFTRA. Uscito lo scorso marzo susegue una studentessa diligente determinata a entrare ad Harward che stringe un passo con un popolare atleta della sua scuola. Il cast include Peyton Elizabeth Lee e Blake Draper insieme a Margaret Cho, Milo Manheim, Arica Himmel e Wendi McLendon-Covey. In un post ...

Disney sotto accusa per l'aspetto orribile delle comparse create dall'intelligenza artificiale nel film Prom Pact, le immagini diventano virali.