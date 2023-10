Programmi TV di stasera | venerdì 13 ottobre 2023 Su Canale 5 torna il Titanic

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 13 ottobre 2023)Rai1, ore 21.30: Tale e Quale Show Talent. Carlo Conti conduce la quarta puntata dello show dedicato alle imitazioni musicali. Ecco in quali pop star dovranno “immedesimarsi” i concorrenti, accompagnati live dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli: Ginevra Lamborghini sarà Miley Cyrus, Ilaria Mongiovì se la vedrà con Arisa, Pamela Prati imiterà Rosanna Fratello, Jasmine Rotolo avrà i panni di Macy Gray, Maria Teresa Ruta si metterà alla prova con Heather Parisi, Jo Squillo onorerà la memoria di Raffaella Carrà, Alex Belli interpreterà Stash dei The Kolors, Gaudiano si trasformerà in Al Bano, Licitra avrà le sembianze di Adam Levine, Scialpi proverà il bis con Boy George, mentre i “ripetenti” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ricorderanno i miti Modugno, Franco e Ciccio (chi li affiancherà in questa occasione?). A giudicarli, la giuria ...