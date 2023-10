Problemi per la Nazionale Under 21 | esordio da titolare per un calciatore del Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ha dell’assurdo quanto accaduto all’interno del ritiro dellaitaliana U-21. Il sorprendente evento, per quanto negativo, può favorire undel. Non c’è pace per laitaliana, alle prese con ulteriori guai nel corso della giornata odierna. Dopo lo scandalo scommesse venuto fuori negli scorsi giorni, con i nomi di Fagioli, Zaniolo e Tonali venuti alla ribalta, oggi è toccato alla selezione U-21 sorprendere in negativo. Nel corso del ritiro, in cui gli azzurrini erano intenti a preparare l’imminente sfida contro la Norvegia, è scoppiata una lite fra l’attaccante del Bari Nasti e l’esterno dell’Atalanta Ruggeri, sfociata nella rottura del setto nasale per quest’ultimo in seguito ad un pugno sferrato dalla punta. Un’evento che ha dell’assurdo, e che ha dunque spinto il CT Carmine Nunziata ...