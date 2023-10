Prezzi calmierati pane | 300 panifici a Roma dicono sì

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fanno sempre più fatica le fasce sociali più deboli. A300lanciano un’iniziativa di solidarietà offrendoa prezzo calmierato. I fornaini creano il loro paniere anti-inflazione sulla scia di quanto ha stabilito il governo Meloni con la grande distribuzione organizzata. Anche i piccoli artigiani hanno deciso di scendere in campo. Una soluzione per tornare ad acquistare un panino o mezzo filone approfittando del negozio di quartiere. «Ci sono circa 300, molti dei quali hanno deciso di aderire a una iniziativa della Federazione italiana panificatori, che proponebloccati per almeno due prodotti da qui a dicembre», afferma Leonardo Spadoni, presidente dell’associazione dei panificatori diaderente a Cna. ...