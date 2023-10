Preghiera del mattino del 13 Ottobre 2023 | “Allontanami dall’orgoglio”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Infine la proposta di una grandeper l'Italia e con l'Italia,che farà sulla ... Roma che è simbolo anchemartirio come appartenenza e testimonianza di Cristo e i martiri ...

AGI - L'Onu è stato informato che Israele ha ordinato a 1,1 milioni di palestinesi residenti nel nord della Striscia di Gaza di trasferirsi nel Sud dell'enclave entro 24 ore: l' avvertimento potrebbe ...Il vescovo invita a rispondere all'appello del Patriarca di Gerusalemme per una giornata di preghiera e digiuno per la pace. Un appello a pregare e ad adorare Dio Padre per ottenere forza e serenità.