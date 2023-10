Poste | lavori di ammodernamento | chiude l’ufficio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer consentire iinfrastrutturali del progetto POLIS,postale di Pratola Serra, sito in via Gustavo Pìcardo n. 63, resterà chiuso al pubblico dal 27 ottobre 2023 al 17 novembre 2023. Lo rende noto l’amministrazione comunale: “Dalla data del 27 ottobre 2023 e per tutto il periodo di chiusura,sarà trasferito all’interno delpostale di Prata Principato Ultra che effettuerà il seguente orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 Presso questo ufficio, la clientela potrà svolgere tutte le operazioni effettuabili presso il proprio ufficio di radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza.postale dì Pratola Serra riaprirà in data 18 novembre 2023, salvo ...