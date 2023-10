Portogallo-Slovacchia | Lobotka in rete VIDEO

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Durante la partita tratrova il gol del 3-2. In un momento difficile per la propria nazionale, il centrocampista del Napoli cerca di ricucire il gap, portando laa unadi distanza dai portoghesi. GOAL Portugal 3-2 SlovakiaWhat a goal from!pic.twitter.com/FnBNcB7Sz9 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 13, 2023 SportFace.

Durante, partita valida per la qualificazione agli Europei 2024, Cristiano Ronaldo trova il suo gol numero 124 con la maglia della nazionale. Su rigore, il numero 7 non sbaglia e manda ...

Portogallo-Slovacchia 3-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Portogallo-Slovacchia, Lobotka sfida Leao CR7: l'azzurro è titolare Tutto Napoli

La Slovacchia rientra in partita contro il Portogallo. Al 80’ Lobotka riceve il pallone sulla trequarti da Duda e con un gran destro a giro dai 25 metri batte Diogo Costa per il 2-3. Quarto gol in ...La Slovacchia rientra in partita ad Oporto contro il Portogallo. Al 69’ Hancko lascia partire un tiro dai 25 metri sul primo palo che impallina per Diogo Costa che vale l’1-2. Quarto gol in nazionale ...