Portogallo | Leao out contro la Slovacchia | formazione probabile

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Iltorna protagonista questa sera all’Estádio do Dragão di Portola nazionale della. In palio, punti pesanti sulla strada verso la qualificazione a Euro 2024, l’Europeo in programma il prossimo anno in Germania. Alla “Selezione dei Cinque” allenata da Roberto Martínez mancano tre punti per conquistare matematicamente il pass verso la competizione tedesca. Tre turni al termine, 18 punti in archivio per ilnel Girone J, cinque di vantaggio sullae otto sul Lussemburgo. Vincendo, se anche i Leoni Rossi dovessero in serata superare il loro avversario di giornata, l’Islanda,e compagni festeggerebbero l’attesa qualificazione all’Europeo.però questa sera non sarà in campo, almeno non dal primo minuto. A darne ...