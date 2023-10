Porto illegale di arma | assolto 29enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la tesi degli Avv.ti Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, haGaetano Ronga, di 29 anni, di San Martino Valle Caudina, dal reato didi, in concorso con altra persona. Il reato presuntivamente sarebbe stato commesso in Arienzo nel Dicembre del 2019. In particolare gli investigatori ritenevano che il Ronga, in concorso con un’altra persona, veniva rinvenuto in strada , fuori dalla propria abitazione, con una roncola della lunghezza di 61 cm , portata al fine di recare offesa a persona non identificata. Il Giudice Monocratico è stato di diverso avviso ed hail Ronga L'articolo proviene da Anteprima24.it.