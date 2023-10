Porti | Varrica M5S | ' Felice di aver contribuito ad ottenere finanziamento molo trapezoidale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Palermo, 13 ott. (Adnkronos) - "A proposito dell'inaugurazione deldi Palermo, il deputato regionale Adrianoaveva annunciato nell'estate 2020 il reperimento delministeriale per la realizzazione della struttura, attrso un'operazione di moral suasion che aveva portato in extremis Palermo adle risorse ministeriali necessarie". "In pochi anni, grazie alla capacità del Presidente Pasqualino Monti e dell'intera struttura dell'Autorità Portuale - spiega- la riqualificazione delsi è trasformata in realtà. Sonodia questo risultato nella fase di reperimento del ...