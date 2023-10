Polonia-Moldova – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dopo il successo alle Isole Faroe, latorna nel suo quartier generale di Varsavia allo Stadion Narodowy per affrontare la Moldavia nello scontro di domenica 15 ottobre nel Gruppo E di qualificazione a Euro 2024. Giovedì sera le Aquile hanno superato per 2-0 la squadra di fondo classifica della sezione e sono salite al secondo e ultimo posto delle qualificazioni automatiche, con un punto e due posizioni in più rispetto ai loro prossimi avversari. Il calciod i inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’era di Fernando Santos è stata di breve durata e meglio consegnata ai libri di storia per la, che ha rapidamente sostituito l’ex allenatore del Portogallo ...