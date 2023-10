Polonia | imprese italiane realizzano nuovi impianti solari

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’ambasciatore d’Italia in Ucraina Francesco Zazo, ha visitato la scuola n.3 di Chernihiv in occasione dell’inaugurazione di un impianto solare tecnologicamente innovativo, donato dall’azienda italiana Zcs Azzurro e dalla polacca Menlo Electric. Lo si legge in un comunicato dell’amabasciata: L’iniziativa rientra nel progetto “100RESforSchools”, lanciato dalla Fondazione EnergyActionforUkraine, “che si pone l’obiettivo di fornire energia rinnovabile a 100 scuole situate nelle regioni ucraine che più hanno sofferto la distruzione delle infrastrutture energetiche”. L’impianto donato dall’azienda italiana – continua la nota – “garantisce dalle 4 alle 8 ore di completa autonomia alla scuola in caso di black-out causati da bombardamenti russi”. Un risultato importante sia per gli alunni, che vedono così assicurata la regolare continuità didattica, che “per la cittadinanza, che può ...