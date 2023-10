Polonia e Repubblica Ceca prolungano i controlli al confine con la Slovacchia fino al 2 novembre

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lae laestenderanno ialle frontiere comuni con laal 2. Entrambi i Paesi hanno attuato tali misure come parte degli sforzi per fermare l’afflusso di migranti irregolari che raggiungono i loro territori, riporta SchengenVisaInfo.com. In modo coordinato, Austria, Cechia ehanno introdottoalle frontiere