Policlinico Tor Vergata | 27enne in manette per furto e aggressione

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma- Durante il ricovero avrebbe rubato i cellulari di medici e altri pazienti; scoperto si sarebbe poi scagliato contro un agente della Polizia di Stato e una Guardia giurata. Il fatto è avvenuto alTor; nella mattinata del 12 ottobre, l’agente del commissariato Romanina, in servizio presso il Posto di Polizia del PTV, è stato chiamato in aiuto dai sanitari perché nella notte un paziente cileno di 37 anni aveva rubato i cellulari degli altri degenti e si era alterato quando i telefoni erano stati restituiti ai proprietari. Il poliziotto, oltre a procedere per ilnotturno, è andato al seguito delche doveva essere portato in un altro reparto per degli esami strumentali. Proprio mentre svolgeva questi esami, approfittando di un attimo di distrazione di un medico, si è appropriato del ...

Dopo il dolore e la rabbia per l'assurdo incidente stradale di Carchitti, in cui hanno perso la vita Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, di 37 anni, ora tutta la città segue con ansia ...Si tratta di un 35enne residente sempre a Palestrina che sarebbe stato visto bere alcolici in due bar prima dell'incidente. Ha dato un passaggio a un amico nordafricano, sospettato di aver guidato que ...