Plug | la band torna con il singolo Quanto dura il tuo per sempre

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ipubblicano il nuovoil tuo per, scrittonte la pandemia che ha colpitomente Bergamo, la loro città Isi interrogano sul senso di fare promesse quando ci troviamo di fronte a qualcosa di più di grande di noi e che cambia da un giorno all’altro la nostra esistenza. Scenario di questo racconto è un bar con incontri solo immaginati in un periodo in cui i contatti umani erano vietati. Appoggiato al tavolino del locale a sorseggiare un drink e in sottofondo un brano che fare alla mente gli anni d’oro del Festivalbar, si svolge il dialogo muto con la barista che al bancone mostra la propria stanchezza dopo diverse ore di lavoro ma che mantiene il fascino di una celebrità e ammalia con il ...