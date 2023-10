Pisa | crolla tetto casa abbandonata | 17enne muore sotto macerie

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto per il crollo di una parte deldi una, in località Fornacette, nel comune di Calcinaia (). Due squadre dei vigili del fuoco disono intervenute intorno alle 17:15 in via delle Case Bianche, in aperta campagna, per le operazioni di soccorsole. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto il ragazzo esanime: nonostante la rianimazione effettuata dai sanitari del 118 è stato dichiarato il decesso alle ore 17:45 Sul posto i carabinieri per le indagini del caso. Da una prima ricostruzione, in quel momento all’interno dell'edificio abbandonato c'era un gruppo di ragazzi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.