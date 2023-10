Pisa | crolla tetto casa abbandonata | 17enne muore sotto macerie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto per il crollo di una parte deldi una, in località Fornacette, nel comune di Calcinaia (). Due squadre dei vigili del fuoco disono intervenute intorno alle 17:15 in via delle Case Bianche, in aperta campagna, per le operazioni di soccorsole. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto il ragazzo esanime: nonostante la rianimazione effettuata dai sanitari del 118 è stato dichiarato il decesso alle ore 17:45. La vittima è un ragazzo italiano residente nella zona di Calcinaia. Al momento del crollo nel casolare era presente un gruppo di sette giovani, tra cui il fratello della vittima. A dare l’allarme sono stati gli stessi ragazzi. L’edificio è abbandonato da tempo. Sui ...

Il giovane stava scattando alcune foto nell'edificio abbandonato di Fornacette con degli amici