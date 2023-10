Pirelli e Brembo | possibili le nozze? Ecco perché la strada è in salita

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È una di quelle storie che si sentono spesso e sembra la canzone di Annalisa "ho visto lei che bacia lui ecc ecc". Si ricorrono,, si studiano e si piacciono. Ma poi sembra sempre che non sia il momento buono per unirsi in matrimonio. Ieri le voci dei due protagonisti, Alberto Bombassei e Marco Tronchetti Provera, hanno ridato fiato al gossip finanziario. "Sarebbe bello - ha detto il patron dell'azienda che fornisce i freni ai bolidi di Formula 1 - ma al momento non c'è nulla". E il gran capo digli ha fatto eco. Sono amici e si sa, ma da qui a immaginare un matrimonio ce ne passa. Certo, questa volta qualche allineamento in più dei pianeti c'è,me. Prima di tutto la Bicocca deve riuscire a trovare una soluzione all'impasse con i cinesi. Segui su affaritaliani.it

