Pino Insegno e L' Eredità | agitazione dopo flop Il Mercante in Fiera

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ilinma, nonostante i dati Auditel, la Rai difende e tutela a spada tratta. Come è noto, il programma di Rai2 non sarà cancellato; in sostanza, i Vertici hanno intenzione di arrivare alla conclusione del ciclo stagionale anche con lo 0%. L'amministratore delegato Roberto Sergio, in suo intervento a un evento pubblico, si è detto indignato "per la violenza mediatica e preventiva nei confronti die del suo programma". Se da un lato c'è una certa pressione, non solo per un ritorno pubblicitario ma anche per la tutela di un marchio storico, dall'altra c'è la strada intrapresa con: abbandonarla in corso d'opera significherebbe l'ammissione di un fallimento del volto di punta ...