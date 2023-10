Pil | Osnato Fdi | ' anche Fmi promuove governo Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Il Fondo monetario internazionale valuta la crescita del Pil, stimata daldell'1,2% per il 2024, un obiettivo ambizioso ma fattibile. Tale affermazione è una chiara indicazione della prospettiva realistica delitaliano perre la crescita economica del Paese". Lo dichiara in una nota Marco, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico del partito, commentando la dichiarazione di Alfred Kammer, direttore per l'Europa dell'Fmi. "Il- prosegue - ha chiaro il suo obiettivo e sta ponderando ogni passo per raggiungerlo, consapevole delle numerose difficoltà, sta operando senza azzardare previsioni e tagliando ogni tipo di spreco pubblico. Il direttore del dipartimento europeo ...