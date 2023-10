Piazza Mazzini | domenica 15 | performance della Compagnia nazionale di danza storica

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 L’area monumentale di15 ottobre si trasformerà in un suggestivo salotto d’antan per accogliere ladi“Un tuffo nel passato…”, organizzata dalladiin sinergia con il Rotary Club Catania Nord e con il patrocinio del Comune.La nuova isola pedonale voluta dal sindaco Trantino accoglierà, a partire dalle ore 10.30, itoriche si esibiranno in costumi ottocenteschi, affiancati dagli allievi del liceo coreutico Angelo Musco di Catania. Il programma prevede l’esecuzione delle coreografie del film Il Gattopardo (Mazurka e Controdi Nino ...