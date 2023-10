(Di venerdì 13 ottobre 2023) Era unper pochi, un ministro d’. Ad ascoltarlo c’erano meno spettatori-senatori del Mercante in Fiera di Pino Insegno. Al Senato, al question time, il min... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Piantedosi d'essai. "Il video di Catania non è nostro". Il Pd vuole chiedere al Copasir Il Foglio

Il Ministro dell'Interno Piantedosi a Napoli: un vertice per fermare la ... Vesuvio Live

Il ministro dell'Interno, risponde al Senato e conferma che il video non è della Questura di Catania. FdI teme che possa trasformarsi in un nuovo caso Delmastro. Le mosse dei dem per scoprire chi ha p ...