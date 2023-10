Pgt | Carrara | “Bergamo non scimmiotti altre città” De Bernardis | Pd | “Orgogliosi di pensarla diversamente”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023). Nuove moschee? No, grazie. L’occasione per accendere gli animi in Consiglio Comunale è la presentazione dei 62 emendamenti prodotti dalle minoranze relativamente al testo del nuovo Pgt, in seno alla maratona che, da diversi giorni giorni, tiene banco a. La discussione si accende proprio su alcuni di questi, quelli dedicati al tema del “piano delle nuove attrezzature religiose”. Ma si prosegue, tanto che c’è tempo anche per cominciare con la discussione vera e propria sul nuovo Pgt. E i colpi non si risparmiano, sia da una parte che dall’altra. Polemica sulle moschee “Inserire la dicitura: nessuna manifestazione di interesse per l’insediamento di nuove attrezzature religiose è stata ritenuta idonea”. Questa la riga e mezza che fa scaturire la querelle di natura squisitamente politica con Alberto Ribolla in testa e colleghi di partito a ...