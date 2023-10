PetsFestival | decima edizione in grande stile | non solo cani e gatti

Leggi su funweek

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È in arrivo ladi, l’evento dedicato agli amanti degli animali domestici, che si terrà il 14 e 15 ottobre 2023 presso il polo fieristico di Cremona. Quest’anno, l’esposizione coprirà una superficie di ben 27.000 metri quadrati e offrirà una vasta gamma di attività e spettacoli che coinvolgeranno gli appassionati di animali di ogni genere. LEGGI ANCHE – Multe per chi lascia ilegati fuori dal supermercato, ma anche sul balcone L’evento, organizzato da CremonaFiere, rappresenta un momento chiave per il mondo degli animali domestici, sia dal punto di vista sociale ed educativo che dal punto di vista del mercato in costante crescita. Il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni, ha sottolineato l’importanza di questo settore: “Ilgiunge quest’anno ...